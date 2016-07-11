Красногорск, 11 июля, 2016, 16:52 — ИА Регнум. До 300 мобильных точек продаж мороженого работает в Подмосковье летом 2016 года. Тем не менее такие торговые объекты остаются наименее популярными. Низкая востребованность мобильных точек продаж мороженого связана с широким выбором одного из самых популярных летних лакомств в стационарных магазинах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка области.

Александр Комаров ИА REGNUM Квас

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, в Подмосковье этим летом будут работать до 300 мобильных пунктов с мороженым. Однако такие точки остаются наименее популярными. Так, бахчевых развалов в регионе будет не менее 700, а передвижных палаток с квасом — порядка 500.

«Низкая популярность формата связана, прежде всего, с тем, что мороженое широко представлено в стационарных магазинах. Кроме того, супермаркеты и продуктовые магазины могут предложить покупателю до 30 видов мороженого различных производителей, а нестационар — не более 15 просто потому, что ограничен в торговых площадях», — отметил Посаженников.

Другой причиной низкой популярности подобной торговли является, как отмечает министр, слабая прогнозируемость спроса из-за погодных условий. В случае открытия специализированного нестационара, где мороженое — основной либо единственный вид продукции, это существенно повышает риски.

«Интересно оформленные, соответствующие архитектурному облику, мобильные «точки» продаж мороженого — украшение городских улиц и парков и они всегда найдут своего покупателя», — заключил Посаженников.

Как корреспонденту ИА REGNUM, пояснили в пресс-службе Минпотребрынка, посчитать среднюю цену на мороженое не представляется возможным из-за большого ассортимента и разнообразия видов летнего лакомства.

Отметим, что по данным, размещенным на сайте правительства Подмосковья, в это время в 2015 году в Подмосковье работало 256 нестационарных пунктов продажи мороженого. Самое большое количество точек продаж мороженого тогда насчитывалось в Орехово-Зуеве — 29.