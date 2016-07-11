Пермь, 11 июля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. На территории Пермского края в январе-июне сдано в эксплуатацию 5080 квартир общей площадью 304,7 тыс. кв. метров. Это на 39,3% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермьстата.

Сергей Зубцов. В старой квартире. 1999

В индивидуальном жилищном строительстве падение еще значительнее. На индивидуальных застройщиков приходится всего треть от возведённого в регионе жилья — 100 тысяч кв. метров, что на 66,1% меньше уровня аналогичного периода 2015 года.

За первые шесть месяцев 2016 года объемы возведения жилых домов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года возросли на территории 14 городских округов и муниципальных районов. Более чем в два раза — в Чердынском и Юсьвинском районах.

Одновременно с этим произошло снижение объемов жилищного строительства в 32 муниципальных образованиях края. Самый значительный спад (более чем на 50%) отмечен в городах Соликамске и Березниках, а также в Александровском, Нытвенском, Оханском, Краснокамском, Добрянском, Большесосновском, Уинском, Соликамском, Гремячинском, Осинском, Юрлинском, Кунгурском, Кишертском, Чернушинском и Чусовском районах.

По данным статистиков, средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помещений) и без индивидуальных жилых домов, построенных населением, составила в январе-июне 2016 года 39,7 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что столь резкое падение ввода жилья в 2016 году объясняется тем, что сравнение идет с первым полугодием 2015 года, когда ввод жилья в Прикамье увеличился на треть. За первые полгода 2015 в Пермском крае демонстрировались рекордные темпы строительства.