Москва, 11 июля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Следили за событиями вокруг референдума в Великобритании 47% жителей России. 25% «слышат об этом событии впервые». Важным считают Brexit 47% опрошенных, среди следивших за ним — 64%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM

Полагают, что теперь отношения России с Великобританией улучшатся, 30% граждан РФ (среди следивших за референдумом — 40%). Несколько реже встречается мнение, что в отношениях двух стран ничего не изменится.

Уверены, что Великобритания из Евросоюза выйдет, 48% участников опроса (55% среди включенных в тему), но очень многие делать прогноз затрудняются.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 3 июля 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.