Санкт-Петербург, 11 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Кокорин, недавно переведенный во вторую команду после вечеринки в Монте-Карло, в ближайшее время намерен приобрести новый автомобиль «Мерседес» стоимостью 11,9 млн рублей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

pgottschalk Роскошный автомобиль

По данным издания, игрок сборной России должен был явиться за дорогостоящим транспортным средством в автосалон на Приморском проспекте 8 июля. Однако в назначенное время спортсмен не приехал.

Ждавшие Кокорина там журналисты обратили внимание, что к 17:00 мск иномарку подготовили, вымыли и поставили под навес на внутреннем дворе.

Менеджер автосалона подтвердил сотрудникам СМИ, что футболист якобы забронировал автомобиль и намерен его купить.

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете недавно появилась скандальная видеозапись, на которой футболисты российской сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин участвуют в вечеринке в клубе Twige в Монте-Карло. Под звуки российского национального гимна, футболисты курят кальян, а официанты разносят большое количество алкогольных напитков.