СМИ заподозрили Кокорина в покупке автомобиля за 11,9 млн
Санкт-Петербург, 11 июля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Кокорин, недавно переведенный во вторую команду после вечеринки в Монте-Карло, в ближайшее время намерен приобрести новый автомобиль «Мерседес» стоимостью 11,9 млн рублей. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
По данным издания, игрок сборной России должен был явиться за дорогостоящим транспортным средством в автосалон на Приморском проспекте 8 июля. Однако в назначенное время спортсмен не приехал.
Ждавшие Кокорина там журналисты обратили внимание, что к 17:00 мск иномарку подготовили, вымыли и поставили под навес на внутреннем дворе.
Менеджер автосалона подтвердил сотрудникам СМИ, что футболист якобы забронировал автомобиль и намерен его купить.
Как сообщало ИА REGNUM, в интернете недавно появилась скандальная видеозапись, на которой футболисты российской сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин участвуют в вечеринке в клубе Twige в Монте-Карло. Под звуки российского национального гимна, футболисты курят кальян, а официанты разносят большое количество алкогольных напитков.