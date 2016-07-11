Москва, 11 июля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Признают влияние санкций на экономику России существенным 47% жителей России. За год показатель вырос на 7 пунктов. 37% высказали мнение, что влияют несущественно. 13% уверены, что не влияют, 10% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Значительно чаще (51%), чем год назад (38%), люди стали говорить, что санкции влияют на них лично.

Мнение, что запрет на ввоз продуктов из стран Европы положительно повлиял на экономику России, встречается чаще противоположного: 39% против 31%. Между тем, позитивное влияние сегодня признается реже, а негативное — чаще, чем год назад.

По-прежнему подавляющее большинство граждан (87%) считают ответные санкции России правильной мерой (хотя доля таких мнений и несколько снизилась): «это справедливо: они нам санкции — мы им в ответ», «пусть у нас свое все развивается, нечего развивать чужую экономику».

Телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше проводился 26 июня 2016 года по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов в 320 городах и 160 селах. Опрошены 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.