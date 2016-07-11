Москва, 11 июля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Расходы на уплату взносов на капремонт для пожилых граждан предлагают компенсировать без учета региональных стандартов нормативной площади жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Самарской области.

Старость

Речь идет о компенсации расходов на уплату взносов на капремонт для граждан, достигших возраста 70 и 80 лет. Согласно законодательству, региональные власти могут компенсировать взносы на капремонт из бюджета субъекта РФ для людей, достигших 80 лет, а для достигших 70 могут быть установлены льготы по его оплате.

По мнению авторов законопроекта, принцип компенсации таких взносов, исходя из нормативов занимаемой жилплощади, представляется «неуместным». Как отмечают самарские депутаты, зачастую такие пенсионеры «получали квартиры больших площадей от государства или предприятий, как определенную гарантию или вознаграждение за свой труд». «Многие люди прожили в таких квартирах всю свою жизнь, воспитали детей. Они видят эти квартиры как единственно возможный семейный очаг, покинуть который невозможно», — отмечают самарские депутаты.

По мнению авторов инициативы, на факт возможности оказания господдержки не должно влиять наличие большой жилплощади у гражданина. «Реализация предлагаемого изменения позволит установить справедливую и равную защиту граждан, достигших преклонного возраста», — считают самарские депутаты.