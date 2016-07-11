Черкесск, 11 июля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Председатель Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов предпринял вторую попытку поучаствовать в выборах в Госдуму РФ седьмого созыва. Он подал документы 7 июля в избирательную комиссию Карачаево-Черкесии для регистрации кандидатом в качестве самовыдвиженца по одномандатному избирательному округу №16.

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На своей странице в Facebook Тоторкулов написал: «Работы много: открытие штабов, сбор подписей, много встреч с избирателями, мероприятия и т.д. Приглашаю всех, кто хочет помочь и побеждать. Со следующего понедельника работа развернется в полную силу, на раскачку два-три дня. Лето будет жарким».

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Алий Тоторкулов уже предпринимал попытку участия в выборах в Госдуму. В марте текущего года он подал документы на участие в праймериз «Единой России». Однако получил отказ в регистрации от Карачаево-Черкесского оргкомитета по проведению предварительного голосования единороссов. Документы Тоторкулова якобы вызвали сомнения у оргкомитета, который возглавляет председатель парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов. На рассмотрении их в Федеральном оргкомитете партии спикер парламента, как писала «Свободная пресса», заявил, что Тоторкулов якобы «может дискредитировать доброе имя партии в случае принятия решения о его участии в праймериз».

При этом, как отметил сам Тоторкулов, чем именно он «дискредитирует партию», в решении об отказе в регистрации не пояснялось. По его словам, отказ в регистрации связан с тем, что он «является неудобной фигурой для властей республики».

Как писал портал «Политика 09», старейшины Карачаево-Черкесии обратились к руководителю республики Рашиду Темрезову с просьбой о встрече. В своем обращении 305 старейшин Карачаевска и Карачаевского района призвали не применять административный ресурс на выборах депутатов Госдумы России по отношению к председателю Российского конгресса народов Кавказа Алию Тоторкулову. Однако, по информации издания, ответа на обращение старейшин не последовало.