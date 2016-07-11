Киев, 11 июля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Украина не позволит «российской пропаганде показывать, что у нас неудачное государство, в котором не происходит никаких реформ», — заявил 11 июля президент страны Петр Порошенко во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Несмотря на войну и агрессию, Украина хочет и проводит реформы», — заявил Порошенко.

Он отметил, что за последнее время Украина сделала больше для борьбы с коррупцией, чем за 20 лет.

«У нас есть очень важные документы: о безвизовом режиме с ЕС и другие. Мы за короткое время создали антикоррупционную инфраструктуру. В течение очень короткого времени мы сделали больше, чем за последние 20 лет. Мы создали прозрачное и эффективное Антикоррупционное бюро, мы создали Антикоррупционную прокуратуру, Антикоррупционное агентство. За несколько недель мы внедрили электронное декларирование для борьбы с коррупцией. Только за последние недели мы начали несколько десятков дел против бюрократов», — перечислил глава Украины.

Также Порошенко заявил, что существенные реформы идут в энергетическом секторе.