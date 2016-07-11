Дороги к главному спортобъекту ЧМ-2018 на Дону протянут за 466 млн рублей
Ростов-на-Дону, 11 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. К главному спортивному объекту Ростовской области, который примет футбольные баталии первенства планеты в 2018 году, протянут дороги. На эти цели из областного и городского бюджетов будет выделено почти 466 млн рублей. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.
Заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Согласно документам закупки, победитель должен будет возвести пешеходно-транспортные проезды с восточной и западной стороны строящегося стадиона.
Рассмотрят заявки в конце июля текущего года. Победитель должен будет одолеть фронт работ до 1 декабря 2017 года. Планируется, что до конца этого года подрядчик освоит 138 млн 357 тыс. рублей, в 2017-м — 327 млн 430 тыс. рублей.
Напомним, что срок ввода в эксплуатацию стадиона «Ростов-Арена», который в 2018 году примет 45 тыс. футбольных болельщиков — 25 декабря 2017 года. Но строители трудятся на объекте со значительным опережением графика. Готовность внутренних инженерных сетей футбольного поля составляет уже 40%.
Кроме того, практически завершена кладка перегородок из кирпича, устройство лестничных железобетонных маршей, наружных стен и перегородок. Также в разгаре штукатурные и электромонтажные работы.