Ростов-на-Дону, 11 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. К главному спортивному объекту Ростовской области, который примет футбольные баталии первенства планеты в 2018 году, протянут дороги. На эти цели из областного и городского бюджетов будет выделено почти 466 млн рублей. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

donland.ru Макет стадиона

Заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Согласно документам закупки, победитель должен будет возвести пешеходно-транспортные проезды с восточной и западной стороны строящегося стадиона.

Рассмотрят заявки в конце июля текущего года. Победитель должен будет одолеть фронт работ до 1 декабря 2017 года. Планируется, что до конца этого года подрядчик освоит 138 млн 357 тыс. рублей, в 2017-м — 327 млн 430 тыс. рублей.

Напомним, что срок ввода в эксплуатацию стадиона «Ростов-Арена», который в 2018 году примет 45 тыс. футбольных болельщиков — 25 декабря 2017 года. Но строители трудятся на объекте со значительным опережением графика. Готовность внутренних инженерных сетей футбольного поля составляет уже 40%.

Кроме того, практически завершена кладка перегородок из кирпича, устройство лестничных железобетонных маршей, наружных стен и перегородок. Также в разгаре штукатурные и электромонтажные работы.