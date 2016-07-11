Вологда, 11 июля, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Специалисты связывают такую ситуацию с тем, что в начале года цены на продовольствие росли быстрыми темпами на фоне нестабильной ситуации на валютном рынке и снижающейся рентабельности предприятий торговли.

kursktv.ru Потребительская корзина

«Сейчас рынок продуктов питания в Вологодской области находит равновесие. Продажи упали на 15%, а цены выросли — с начала года по официальной статистике на 3,2%. Так долго продолжаться просто не может. Предпринимателям приходится либо переориентироваться на более дешевую линейку товаров, либо снижать собственные расходы, стараясь удерживать комфортный для существования уровень рентабельности бизнеса. Понятно, что выбор чаще всего делается в пользу первого варианта», — отметил в беседе с корреспондентов ИА REGNUM руководитель торговой компании Юрий Евдокимов.

Понятно, что внес свой вклад в снижение продовольственной инфляции в Вологодской области и традиционное летнее появление на прилавках овощей и фруктов российского производителя, а также действующее в регионе Соглашение между областными властями, крупными производителями продовольствия и торговыми сетями о «заморозке» цена на социально-значимые товары. В итоге, индекс потребительских цен на продуктовые товары на Вологодчине в июне составил 99,8%. Прогнозируют предприниматели постепенное снижение цен по основным видам продукции и по итогам июля.

Увеличилась и покупательная способность денежных доходов населения по большинству наименований продовольственных товаров: на 99,2% по капусте свежей, на 98,2% по картофелю, на 12,7% по сахарному песку, на 8,6% по яйцам. Этому способствовал рост денежных доходов вологжан. Так, сейчас они 10% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года.