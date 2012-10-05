Севастополь, 11 июля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Разногласия властей Севастополя с потенциальным инвестором поставило под угрозу развитие аэропорта.

Ольга Михно Шасси самолета

Как пишет 11 июля «Коммерсантъ», на следующей неделе в Крым приедет вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Как планируется, он проведет совещание по вопросу привлечения частных инвестиций в строящиеся на полуострове объекты госсобственности. В числе обсуждаемых вопросов, по данным издания, ‑ и вопрос развития гражданского сектора аэропорта «Бельбек» в Севастополе.

В частности, пишет издание со ссылкой на собственный источник, основной проблемой развития аэропорта стали разногласия с потенциальным инвестором — «Аккорд-инвест». Как сообщается, «первая встреча властей Севастополя с представителями «Аккорд-инвеста» в апреле едва не завершилась скандалом». Причина в том, что инвестор заявил собственные условия развития аэропорта, в частности, обслуживание исключительно VIP-авиаперевозок и передача функций заказчика в рамках программы по развитию гражданского сектора «Аккорд-инвесту» и АО «Международный аэропорт Симферополь», которое принадлежит компании.

«Было прямо сказано, что инвестиции возможны только в организацию работы оператора аэропорта при условии обслуживания рейсов в существующем здании ВИП-терминала Минобороны», — цитирует издание собеседника.

По данным «Коммерсанта», эта идея поддержана и руководством Симферополя: это объясняется нежелание делить пассажиропоток на два близлежащих аэропорта.

При этом развитие гражданского сектора «Бельбека» значилось обязательным пунктом в списке поручений президента России. «По словам собеседника «Ъ», власти Севастополя почти сразу написали в Минэкономики, сообщив, что предложенная инвестором схема не отвечает «социально-экономическим интересам города», ведет к «убыточности операционной деятельности аэропорта», сорвет сроки реконструкции Бельбека. Но на инвестора и АО «Международный аэропорт Симферополь» это не повлияло».

Как сообщало ИА REGNUM, в ФЦП по развитию Крыма и Севастополя до 2020 предусматривается 1,776 млрд рублей на строительство перрона, топливно-заправочного комплекса и закупку аэронавигационного оборудования аэропорта «Бельбек». Средства на реконструкцию ВПП и постройку аэровокзального комплекса в программе не предусмотрены, их и было предложено переложить на плечи частного инвестора. По предварительным подсчётам, достройка ВПП стоит около 2,9 млрд рублей.

В феврале 2016 года ОАО «Ленаэропроект» (Санкт-Петербург) выиграло право заключить госконтракт на сумму 168,74 млн рублей на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек» в Севастополе. Согласно техническому заданию, проектирование гражданского сектора аэропорта должно включать инженерные и геологические изыскания, разработку генплана развития аэродрома.

Добавим, что еще в марте 2015 года правительство Севастополя планировало, что уже к лету 2015 года гражданский сектор аэропорта начнёт работу. Однако по ряду причин этого так и не произошло, и гражданские рейсы «Бельбек» до сих пор не принимает.