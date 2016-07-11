Мурманск, 11 июля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Мурманские работодатели и заказчики работ или услуг по состоянию на конец июня 2016 года заключили 2733 договора с иностранными гражданами или лицами без гражданства, из них по настоящее время трудятся 2057 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по труду и занятости населения Мурманской области.

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«Они работают на предприятиях и в организациях, относящихся к следующим видам экономической деятельности: строительство (30%); торговля (28%); обрабатывающие производства (9%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (8%); деятельность гостиниц и ресторанов (7%), — пояснили в комитете. — Документы на оформление патента по состоянию на 1 июля подали 933 иностранных гражданина. Фактически выдано 786 патентов, из них 635 — для работы у юридических лиц и 151 — для работы у физических лиц».

По информации мурманских властей, иностранные работники, получившие патент, прибыли из Узбекистана (402 чел.), Таджикистана (137 чел.), Украины (116 чел.), Азербайджана (93 чел.), Молдовы (37 чел.).

«Количество договоров, заключённых во II квартале с иностранными работниками из стран с безвизовым режимом въезда, выросло на 48% по сравнению с данными I квартала, — подчеркнули в комитете. — Аналогичные тенденции также наблюдались в предыдущем году в связи с увеличением сезонных работ, на которые привлекаются иностранные граждане».

Кроме того, как отметили в комитете, количество заключённых договоров с иностранными гражданами возросло на 16% — в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. «Вместе с тем доля иностранных граждан, занятых в экономике Мурманской области, в сравнении с российскими гражданами существенно не изменилась — не превышает 1% и не оказывает влияния на региональный рынок труда», — заключили в ведомстве.

Пока одни ищут и находят работу в Мурманске, другие, как сообщало ИА REGNUM, стремятся отсюда уехать. Напомним, в регионе сокращается количество жителей. На начало года численность населения Мурманской области составила 762,2 тысячи человек, что на 4,1 тысячи человек меньше по сравнению с данными на 1 января 2015 года.