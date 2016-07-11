Липецк, 11 июля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Запланированное на 9 июля выступление группы липецкого авиацентра «Соколы России» на рок-фестивале «Нашествие» в Тверской области не состоялось из-за неблагоприятных погодных условий, передает портал Gorod48.

Pezibear Самолет в облаках

Как сообщили организаторы рок-фестиваля, липецкие летчики не смогли вылететь из Липецка из-за грозового фронта. Из-за туч в небе летчики так и не получили разрешения на вылет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, официальное открытие крупнейшего российского рок-фестиваля «Нашествие» прошло в Большом Завидово Тверской области 8 июля. По предварительным подсчетам, мероприятие собрало более 200 тысяч посетителей. На главной сцене выступили отечественные рок-музыканты «Ленинград», «ДДТ», «Би-2» с симфоническим оркестром, «Кипелов», «Сплин», Пелагея, «Серьга», «Ногу Свело», «Ночные снайперы», Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер», «Крематорий». Последний день фестиваля, 10 июля, завершился салютом из тысячи залпов.

Обеспечивали порядок на фестивале 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, около 700 представителей частных охранных организаций и дежурили четыре бригады скорой медицинской помощи.