Рига, 11 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Лидеры стран НАТО на саммите в Варшаве решили финансировать афганские вооруженные силы до 2020 года. Таким образом, Латвия вынуждена продолжить начатое в 2012 году участие в фонде поддержки национальных сил безопасности Афганистана, в который ежегодно вносится 500 тысяч евро, что, в свою очередь, подтвердил глава Министерства обороны Латвии Раймондс Бергманис, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Солдаты афганской национальной армии в 1950-х

Как стало известно, НАТО и после 2016 года продолжит в Афганистане операцию по обучению «Resolute Support», и продолжит обучение и консультации учреждений сектора безопасности Афганистана.

Напомним, ранее президент США Барак Обама заявил о намерении сохранить численность американского военного контингента в Афганистане в количестве 8,4 тыс. солдат до конца пребывания на посту президента.

Обучающая операция НАТО в Афганистане Resolute Support стартовала 1 января 2015 года. В операции «Resolute Support» участвуют советники, штабные офицеры и инструктора. Латвия обеспечивает также участие военных полицейских в международной роте военной полиции и в роте быстрого реагирования группы контролеров воздушной поддержки.

В ноябре 2015 года участие военнослужащих Национальных вооруженных сил Латвии в операции НАТО в Афганистане было продлено до 31 декабря 2016 года.