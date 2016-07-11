Санкт-Петербург, 11 июля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Вход на станцию метро «Площадь Восстания-2» в Санкт-Петербурге будет ограничен в течение двух месяцев в связи с проведением капитального ремонта эскалатора. Об этом сегодня, 11 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Санкт-Петербургский метрополитен».

ИА REGNUM Метро

Ограничения вступят в силу с 15 июля и будут действовать по рабочим дням с 17:00 до 19:00 вплоть до 19 сентября, уточнили в пресс-службе городской подземки. В июне вестибюль №2 уже закрывали из-за ремонта эскалатора.

Напомним, до 11 августа также ограничен вход на станцию «Проспект Просвещения», до 16 августа — «Пионерскую», до 19 августа — «Комендантский проспект». Также в Петербурге закрыта станция метро «Елизаровская» из-за капитального ремонта на 11 месяцев.

Петербуржцам посоветовали заранее планировать маршруты поездок.