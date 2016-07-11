Волжский, Волгоградская область, 11 июля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В городе Волжском Волгоградской области власти намерены навести порядок в похоронном бизнесе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы 11 июля, Положение об организации похоронного дела и деятельности общественных кладбищ на территории городского округа — город Волжский будет принято в ближайшее время.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

На прошлой неделе проект документы обсуждался на заседании постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, коммуникациям и экологии гордумы. Выслушав мнения представителей городской прокуратуры и юридической службы городской думы, парламентарии приняли решение рекомендовать документ для принятия на заседании законодательного органа.

Напомним, проект отправляли на доработку несколько раз. Как отметили разработчики, новое положение обеспечит «новый подход к организации похоронного обслуживания в Волжском». Так, если ранее за содержание и эксплуатацию кладбищ отвечало МУП «Комбинат коммунальных предприятий», то теперь это будет организация, выигравшая открытый конкурс. При этом представители администрации подчеркнули, что все вопросы, связанные с деятельностью кладбищ будут четко прописаны в конкурсной документации и техническом задании.

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Похоронные компании в Волжском требуют оставить покойников в покое

Также проект положения устанавливает ограничения по размеру намогильных памятников. Они должны быть не более 2,5 метра в длину и 2 метра — в ширину и высоту. Ели памятник будет превышать эти размеры, его демонтируют, а платить за это придется виновнику. Могильные оградки должны быть не выше полуметра высотой, не иметь заостренных прутьев и могут быть установлены только с разрешения администрации кладбища.

Как отметили в думе, ограничения будут касаться только тех памятников, которые будут устанавливаться после вступления в силу нового положения.

Начальник правового управления Виктор Сухоруков считает, что принятие положения снимет напряжение и создаст конкурентную среду на рынке похоронных услуг.

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Напомним, острая ситуация на рынке оказания похоронных услуг городе Волжском сложилась еще весной текущего года. В марте ее вынесли на обсуждение в мэрии города. Мероприятие прошло с участием заместителя губернатора Волгоградской области Валентины Гречины, главы Волжского Игоря Воронина, представителей силовых ведомств, похоронных организаций и ритуальных предприятий.

Как заявили тогда представители похоронных организаций, им необоснованно чинятся препятствия в осуществлении их деятельности в угоду «избранной» группе компаний под условным названием «Память», то есть, фактически, происходит монополизация рынка.