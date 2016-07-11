Калининград, 11 июля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. На Калининградскую область сегодня к вечеру, 11 июля, надвигается шторм. Как сообщили в региональном управлении МЧС, во второй половине дня ожидаются ливневые дожди с грозами, шквалистым усилением ветра до 19−24 м/с, местами возможен град.

fliingaard0 Град

Прибалтика уже приняла первые удары стихии. В частности, в Риге за час выпала десятидневная норма осадков.

Из-за шторма калининградская энергетическая компания «Янтарьэнерго» ввела режим повышенной готовности. На дежурство заступают 42 оперативно-выездные бригады, в составе 101 энергетика.

В распоряжении «Янтарьэнерго» имеется 39 резервных источников питания, также могут быть привлечены дополнительные источники сторонних организаций.