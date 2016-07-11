Киев, 11 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В рамках оказания военной помощи Украине правительство Канады пока сосредоточится на работе своих военных инструкторов, которые занимаются подготовкой украинских солдат. Об этом сегодня, 11 июля, на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружение

«Наши условия по сотрудничеству в военной сфере, в первую очередь, касаются работы нашей учебной миссии, которую организовала Канада… Мы предоставляем значительную поддержку украинским военнослужащим, чтобы они были более эффективными и могли защищаться от неприятеля, который посягнул на украинские территории. Мы очень рады принимать в этом участие и предоставлять поддержку украинскому народу. Конечно, в будущем мы будем продолжать координацию и сотрудничество с нашими международными партнерами и союзниками разными путями. Сейчас мы сосредоточены на работе миссии учебной подготовки, которая хорошо проходит. Она полезна для украинских военнослужащих. Что касается другого (поставок вооружения) — мы будем наблюдать за ситуацией и будем оценивать, как лучше мы сможем помочь Украине, каким путем… Мы будем делать это в рамках сотрудничества, которое установлено между нашими странами», — сказал Трюдо, отвечая на вопрос о характере военной помощи Украине от Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко заявил, что правительства Украины и Канады подпишут два соглашения в области торговли и обороны, допустив, что итоговое решение по ним будет принято в рамках визита Трюдо в Киев. По его словам, в рамках соглашения по оборонному сотрудничеству в Украину будет поставлено вооружение. При этом было заявлено, что канадская сторона планирует усилить сотрудничество с украинскими военными предприятиями.