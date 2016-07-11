Симферополь, 11 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Крыму отели и санатории внедряют энергосберегающие технологии для повышения экономии электроэнергии — меняют старые лампы накаливания на светодиодные, ставят датчики освещённости и движения, ставят гелиосистемы вместо электрических котлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в секторе информационного сопровождения управления маркетинга и развития министерства курортов и туризма Крыма

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«Министерство курортов Крыма совместно с Министерством топлива и энергетики Крыма для обеспечения бесперебойного энергоснабжения санаторно-курортного и гостиничного комплекса полуострова в летний курортный сезон провели работу с санаториями и отелями, направленную на снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности, — рассказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. — Так, в крымских объектах размещения были заменены лампы освещения устаревшего образца на современные светодиодные системы освещения, установлены системы контроля уровня освещенности, оснащены служебные и технические помещения датчиками движения работающих совместно с осветительными приборами».

В одной только Феодосии и её окрестностях 57 коллективных средств размещения подключились к программе по энергосбережению. В ФГБУ «Феодосийский военный санаторий» Минобороны заменили «300 единиц осветительной фурнитуры» и купили автономный источник резервного питания. Только на одной замене ламп освещения экономия электроэнергии в месяц в санатории составит около 3700 кВт/час. В санатории «Восход», из 390 кВт разрешенной договорной мощности, на освещение приходилось порядка 95 кВт. После внедрения энергосберегающих технологий, санаторий в июне снизил потребление электроэнергии на освещение в семь раз.

Отель «Лето», группа отелей «Киви» и «Папайя» заменили лампы накаливания на светодиодные, а также модернизировали систему нагрева воды — поставили гелиосистемы. «Подобное решение позволило не только экономить энергоресурсы, но использовать ночную тарификацию электроэнергии для обеспечения последующего покрытия отопительных нагрузок в дневное время», — подчеркнули в министерстве курортов и туризма Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, после прекращения подачи электроэнергии с Украины, Крым подключили к энеросистеме РФ с помощью энергоперехода по дну Керченского пролива. Энергомост вместе с собственной генерацией полуострова обеспечивает потребности Крыма на уровне 900−1200 МВт. Параллельно с этим в республике реализуется программа снижения энергозатрат с помощью внедрения энергосберегающих технологий.

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