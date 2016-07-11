Каракас, 11 июля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (УНАСУР) Эрнесто Сампер Писано объявил, что 12 июля начнутся переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией. Он отметил, что существенную роль в начале переговорного процесса сыграл УНАСУР, сообщает Prensa Latina.

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Информация о начале переговоров подтверждается и на официальном сайте оппозиционного блока «Круглый стол демократического единства». Отмечается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро также выразил готовность к переговорам с оппозицией.

В качестве посредников данных переговоров выступают бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, бывший президент Доминиканской Республики Леонель Фернандес и бывший президент Панамы — Мартин Эрасто Торрихос Эспино, комментирует AVN.

Российских политиков в списке посредников нет. Хотя, Венесуэла и Россия являются стратегическими партнерами. Напомним, что МИД России неоднократно заявлял, что его линия в Латинской Америке — «наблюдение за процессами».