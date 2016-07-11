Тверь, 11 июля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Деятельность ячейки террористической организации ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ) пресечена силовиками на территории Тверской области. Об этом стало известно 11 июля.

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Как сообщил Tverigrad.ru, большинство задержанных проживали в съемной квартире в черте Твери. Задача участников ячейки состояла в вербовке новых членов группировки «из числа выходцев из Центрально-Азиатского региона в интересах международных террористических организаций, в том числе действующих на территории Сирии».

Деятельность ячейки пресекли сотрудники УФСБ и УМВД по Тверской области. По данным силовиков, координировалась деятельность задержанных двумя уроженцами Республики Киргизия, также проживающими на территории Тверской области.