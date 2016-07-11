Рязань, 11 июля, 2016, 15:12 — ИА Регнум. На рынках Рязанской области запрещена торговля свининой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, запрет не касается только продукции свиноводства, которая была подвергнута тепловой обработке и выработанной способами, которые обеспечивают ее безопасность.

jaysonsmeats.com Мясной рынок

Кроме того, запрещены выпас свиней, проведение ярмарок и выставок, связанных с передвижением и скоплением животных, а также прием отделениями связи посылок, в которых есть продукты животного происхождения.

«За первое полугодие 2016 года на территории Рязанской области зарегистрировано 38 вспышек АЧС, из которых 19 — среди диких кабанов и 19 — среди домашних свиней, как в личных подсобных хозяйствах граждан, так и на предприятиях занимающихся содержанием и разведением свиней», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом за весь 2015 год было зафиксировано всего 19 вспышек АЧС.

ИА REGNUM напоминает, в середине июня в Рязанской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за АЧС. В мае 2016 года постановлением губернатора Рязанской области был введен запрет на ввоз свинины, живых поросят, комбикормов из Брянской, Орловской, Калужской и Липецкой областей на 60 дней.