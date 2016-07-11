Березники, Пермский край, 11 июля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В городе Березники Пермского края неизвестные устроили пожар на городском кладбище. Вандалы сожгли венки на захоронениях фронтовиков Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телекомпания «Урал-Информ». По ее версии, поджог на городском кладбище могли произвести сатанисты, которые проводили оккультный обряд. По данным портала, в полиции выясняют причины ЧП и ведут поиск злоумышленников.

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Инженер производственного технического отдела «Службы благоустройства» города Березники Дарья Докучаева сообщила, что к 12 июля все последствия происшествия подрядчиками будут устранены.

Отметим, что действия неизвестных вандалов попадают под часть 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами захоронения». Однако о возбуждении уголовного дела не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года на кладбище города Березники вандалы сломали и сожгли деревянные кресты. Местные жители обнаружили на погосте странную картину: православные кресты сломаны у нижней перекладины, а верхние части крестов сожжены на земле. Как установили эксперты, перед этим они были облиты горючей жидкостью. Тогда тоже возникали подозрения о проведении сатанинского обряда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но преступники так и не были обнаружены.

В августе 2013 года на этом же кладбище злоумышленники опрокинули надгробные плиты на 11 захоронениях. Виновные в вандализме также не были найдены.

Лишь однажды Верещагинский районный суд Пермского края приговорил 24-летнего вандала, за погром на 22 могилах к штрафу в 25 тысяч рублей.