Москва, 11 июля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал возможный переход нападающего французского «Монако» Ласина Траоре в «армейский» клуб.

Александр ФЕДОРОВ Леонид Слуцкий

«Не знаю, насколько сейчас улажены все нюансы по Траоре, но, как вы понимаете, если футболист выходит на поле и играет, значит, и наш клуб, и игрок, и «Монако» не против этого трансфера», — цитирует наставника ЦСКА «Чемпионат».

При этом Слуцкий добавил, что ивуарийский нападающий Ласина Траоре — игрок формации Оланаре, потому у нас «наработаны различные варианты».

Главный тренер ЦСКА также подтвердил, что российский клуб, скорее всего, вернет из аренды форварда Карлоса Страндберга.

«Вероятность возвращения Страндберга высока, — говорит Слуцкий. — 17 июля у него завершается аренда, и с 19-го он будет тренироваться с нами».

Ранее ряд СМИ сообщил, что московский ЦСКА собирается арендовать Ласина Траоре. Этот футболист уже выступал в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в 2011—2013 годах. Тогда он играл за краснодарскую «Кубань» и махачкалинскую «Анжи». СМИ сообщали, что за продажу Траоре в «Монако» дагестанский клуб получил $10 млн.