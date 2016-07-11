Ростов-на-Дону, 11 июля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Новогорске женская гандбольная сборная России готовится к Олимпиаде-2016. В национальную команду, как и на первый учебно-тренировочный сбор, вызваны игроки гандбольного клуба «Ростов-Дон». Восемь подопечных Яна Лесли укрепили состав российской команды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского коллектива 11 июля.

vk.com/rostovhandball ГК «Ростов-Дон»

Отметим, что в Подмосковье Анна Сень, Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Ольга Черноиваненко, Майя Петрова, Анна Седойкина, Екатерина Ильина и Ксения Макеева пробудут до конца недели.

Затем коллектив Евгения Трефилова отправится в Голландию, где проведет три товарищеских матча. Соперницами национальной сборной РФ станут гандболистки Швеции, Черногории и Голландии. Игры пройдут на следующей неделе. В эти дни также будет назван окончательный состав для участия в главных играх четырехлетия.

Напомним, что гандболистки «Ростов-Дона» помогли сборной России завоевать лицензию в Рио-де-Жанейро. Гандбольные баталии прошли в марте нынешнего года. Проиграли россиянкам все три оппонента — коллективы Польши (27:25), Мексики (37:17) и Швеции (37:29).

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