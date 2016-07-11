Красногорск, 11 июля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Московском регионе выпустили в МЧС 11 июля. В столице и области метеорологи прогнозируют грозу со шквалистым ветром, сообщается на официальном сайте областного отделения министерства.

Иван Иванович Шишкин. Перед грозой. 1884

В Московской области и Москве ожидается кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с. Из-за опасности повреждений линий электропередач, ударов молнии, повала деревьев и слабо укрепленных конструкций специалисты ведомства рекомендуют на время непогоды оставаться в помещениях с закрытыми окнами.

Также стоит убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, заранее обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб и поставить машину в гараж, либо убрать от деревьев. Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

Во время дождя рекомендуется по возможности оставаться в квартире или на работе.

«Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления», — поясняют специалисты чрезвычайного ведомства.

Как, в свою очередь, сообщает Гидрометцентр, 11 июля днем будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, температура в Москве 22…24°, по области 20…25°. Ветер западной четверти 7−12 м/с.