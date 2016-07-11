Хельсинки, 11 июля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии, депутат Антти Кайкконен (Партия Центра) удивлен тем фактом, что правительство не сообщило комиссии о планах подписать с Великобританией договор о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Флаг Финляндии

Кайкконен убежден, что необходимо было обнародовать информацию о том, что Финляндия собирается подписать договор о сотрудничестве в сфере обороны с крупнейшей военной державой ЕС. Он также напомнил, что комиссии по иностранным делам парламента недавно стало известно о готовящемся договоре касательно оборонного сотрудничества с США.

Министр обороны Юсси Ниинистё в свою очередь заявил о том, что вопрос не является настолько важным, чтобы заранее информировать о нем парламент. По мнению Ниинистё, на подписание рамочного договора обратили слишком много внимания, потому что оно произошло сразу после Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министры обороны Финляндии и Великобритании подписали рамочный документ о сотрудничестве в области обороны в рамках саммита НАТО в Варшаве (Польша) 9 июля. Стороны планируют усилить сотрудничество в сфере подготовки военных, а также в операциях по урегулированию кризисов. Кроме того, в документе указываются такие направления совместной работы, как противодействие химическому и биологическому оружию и обмен информацией. Документ не является юридически обязательным к исполнению и не накладывает на страны обязательство организовать единую систему обороны.

Ранее финское издание LännenMedia сообщило о том, что Финляндия также планирует заключить двустороннее соглашение с США. Швеция в июне текущего года уже подписала совместный с американской стороной документ. По словам министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё, Финляндия намерена следовать примеру Швеции и развить отношения с США в сфере оборонной политики. Он не исключает, что страны могут подписать договор о двустороннем сотрудничестве еще до проведения президентских выборов в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года власти Швеции объявили о расширении военного сотрудничества с Вашингтоном. В Стокгольме этот шаг объяснили «действиями России, которые изменили ситуацию в области европейской безопасности».