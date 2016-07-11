Санкт-Петербург, 11 июля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Полицейские разыскивают неизвестных, которые, угрожая пистолетом, угнали в Санкт-Петербурге автомобиль вместе с его владельцами. Об этом сегодня, 11 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

hdimagelib.com Угон автомобиля

По данным полиции, 10 июля у дома №7 на улице Красного Текстильщика в Петербурге двое неизвестных, угрожая похожим на пистолет предметом, перегородили выезд водителю автомобиля марки Daewoo Nexia. Затем грабители сели в машину потерпевшего и приказали следовать на Якорную улицу. Кроме водителя и двух преступников в машине находилась 28-летняя жена потерпевшего, которую по дороге высадили во дворе на шоссе Революции.

«Злоумышленники велели заехать во двор между 15 и 17 домами на шоссе Революции, где из автомобиля высадили женщину. Далее автомобиль проследовал на улицу Якорная, а когда подъехал к шлагбауму на территорию ремзоны, потерпевший, воспользовавшись тем, что один из злоумышленников отвлекся, выбежал из машины и обратился в полицию», — сообщили в ГУВД.

Нападавшие скрылись. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Полицейские ищут преступников и просят очевидцев помочь в поимке злоумышленников.