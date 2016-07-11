Сочи, Краснодарский край, 11 июля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Запрет властей Сочи посещать пляжи города-курорта по ночам может негативно сказаться на количестве туристов, желающих отдыхать в Сочи. Так, о своем намерении отказаться провести отпуск в Сочи заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Чугунов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Сочи. Море. Закат

«Я не считаю, что данная инициатива позволит снизить криминогенную обстановку в сфере летнего отдыха. Потому что, если не пускать отдыхающих ночью на территории пляжей, тогда они пойдут в бары и там еще больше напьются. Это вопрос и к полицейским, и к патрульным службам о распитии алкоголя в общественных местах и в большей степени контроля за пьяными на улице», — считает Чугунов.

Он также уверен, что «несмотря на то, что инициатива имеет под собой благую цель — сохранение жизни людей, но она ограничивает их в свободу передвижения и то, где и как они хотят проводить свое время».

«Пытаясь уберечь пьяных от купания, мы и трезвых также останавливаем от водных процедур. Например, я не употребляю спиртные напитки, но люблю вечером прогуливаться по пляжу и дышать свежим морским воздухом. И получается, что из-за прихоти местных властей, мне будет некомфортно, и в Сочи я уже предпочту не ехать», — добавил член Общественной палаты РФ.

С инициативой властей о запрете ночного посещения пляжей не согласны и местные жители. Так, петиция с требованием разрешить круглосуточное посещение пляжей в Сочи накануне была размещена на популярной платформе для инициатив в сети Интернет. Автор обращения Иван Иванов отмечает, что «многие сочинцы привыкли принимать морские ванны в утреннее и вечернее время, а постановление местных властей лишает их возможности воспользоваться преимуществами проживания на территории города-курорта. Стоит также отметить, что указанный режим может негативно повлиять на число туристов».

«Просим временно приостановить действие постановления в части режима работы пляжей и приложить усилия к поиску иных способов обеспечения безопасности людей в период ночного купания», — просят подписанты.

За сутки под обращением в адрес главы города Анатолия Пахомова подписались уже более 350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи ночью посещение пляжей запрещено. Накануне в администрации Сочи состоялась встреча местных властей с собственниками пляжей. Им было озвучено, что одним из условий получения паспорта безопасности мест отдыха у моря, является обязательное наличие спасателей, время работы которых составляет с 08:00 до 20:00. В остальное время постоянный контроль за нахождением людей на прибрежной зоне должны обеспечить сотрудники ЧОП, которые закреплены за каждым пляжем.

Как пояснил начальник управления по курортному делу и туризму администрации города-курорта Алексей Грачев, «наша основная задача обеспечить комфорт и безопасность гостей. Я прошу относиться к этому вопросу максимально дотошно. Это ваша ответственность, это жизнь людей, за которую отвечает каждый из вас».

На тех пляжах, где есть физические ограждения, ночью просто будут закрывать калитки. На открытых пляжах с людьми будут работать сотрудники ЧОП, которые должны напоминать отдыхающим, что находиться здесь запрещено.