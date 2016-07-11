Великий Новгород, 11 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Строительство новой школы на 1350 мест на улице Ворошилова в Великом Новгороде идёт круглосуточно, без выходных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Новгородской области Сергея Митина, который сегодня, 11 июля, проинспектировал стройку, школа должны быть построена к 26 декабря.

Альберт Анкер. Сельская школа в Шварцвальде. 1859

«Все предпосылки для этого есть», — отметил глава региона, подчеркнув, что «ничего подобного в области не строилось уже около 30 лет». В настоящее время заложены два фундамента под корпуса школы, которых будет шесть, готов каркас здания, часть конструкций находится на стройплощадке, вторая — на заводе-изготовителе.По словам губернатора Новгородской области, со второй половины сентября на объекте начнутся отделочные работы. «Необходимо к этому времени провести в здание отопление. Необходимо также держать на контроле вопрос строительства дороги», — подчеркнул Сергей Митин.

Аукцион на строительство школы выиграло ООО «Строительный трест 45». По словам председателя совета директоров компании Игоря Полякова, одновременно с возведением здания фирма планирует проводить благоустройство территории. На стройплощадке установлена видеокамера, за ходом строительства можно наблюдать в режиме онлайн. Игорь Поляков отметил, что объект строится по новой, эффективной, очень теплой технологии. «Энергоэффективность этого здания будет самой максимальной в Российской Федерации», — заявил он.

Здание школы будет трёхэтажным. Кроме 49 учебных классов, в нём будут три спортивных зала, столовая с пищеблоком, две библиотеки, центр дополнительного образования, зимний сад. На прилегающей территории — футбольное поле, зона отдыха, площадки для сдачи норм ГТО, велопарковки и детские игровые площадки.

Напомним, строительство школы в Великом Новгороде ведётся в рамках утвержденной правительством Новгородской области государственной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, рассчитанной на 2016−2025 годы. Плановый срок сдачи объекта — 31 декабря 2016 года, дата ввода в эксплуатацию — 1 сентября 2017 года. Набор учащихся начнётся 1 февраля 2017 года.

Из федерального бюджета на строительство школы региону выделена субсидия в размере 605 млн рублей. Ещё 134,2 млн рублей к этой сумме должен добавить бюджет Новгородской области, 125 млн рублей — бюджет Великого Новгорода.