Москва, 11 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию пять спортивных объектов общей площадью 16 403 тысячи кв. метров в Москве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента строительства города. Это четыре футбольных поля и один физкультурно-оздоровительный комплекс для инвалидов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция стадиона «Лужники»

Все футбольные поля будут оборудованы мобильными трибунами, административными зданиями, в которых разместят кабинеты для персонала и различные вспомогательные службы, раздевалки, душевые, тренировочные помещения для обучающего процесса, буфеты, отметили в пресс-службе ведомства.

В Южном округе на Коломенском проезде откроется специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для инвалидов различных категорий. Планируется построить два бассейна, адаптированные для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, универсальный спортивный зал и зал для «сухого» плавания. Также будет предусмотрен реабилитационный комплекс с кабинетами для массажа, электросветолечения и тренажерным залом.

Сколько средств выделено на строительство спортивных объектов в департаменте не смогли уточнить, но известно, что на строительство всех 670 объектов в столице город выделит 1,1 млрд рублей.

Напомним, до конца 2017 года в Москве планируется построить 24 спортивных объектов за счет средств городского бюджета. В их числе: 4 спорткомплекса, 11 футбольных полей с подогревом, 5 ВМХ-велодромов, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса. В программу входит и текущая реконструкция стадиона «Лужники».