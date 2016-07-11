Екатеринбург, 11 июля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В Свердловской области необходимо привести в порядок не только крупные школы, но и небольшие учебные заведения. Об этом 11 июля в ходе встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Наша задача — привести в порядок не только крупные школы, но и относительно небольшие школы, а иногда даже малокомплектные школы», — сказал Медведев.

Он обратил внимание на необходимость как модернизации уже существующих школ, так и на необходимость строительства новых: «Просил бы вас это лично контролировать, потому что, конечно, от школ зависит просто будущее страны».

Медведев напомнил, что от уровня социальной инфраструктуры зависит также и настроение местного населения: «И здесь важно не терять контроль над ситуацией».

Напомним, ситуация с образованием находится на контроле у правительства РФ. Также Дмитрий Медведев в ходе общения с членами партии «Единая Россия» неоднократно заявлял о необходимости уделить большое внимание социальной составляющей в предвыборной программе.