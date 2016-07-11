Воронеж, 11 июля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Нелегальное производство бензина и сеть незаконных АЗС ликвидировали силовые и следственные органы в Воронежской области. Фигурантами уголовного дела об организации ОПГ и производства продукции, не отвечающих требованиям безопасности, стали семь жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 11 июля.

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По версии следствия, с апреля 2015 года по май этого года в Воронежской области подозреваемые организовали и контролировали деятельность незаконных предприятий, занимавшихся нефтепереработкой. Продукция поставлялась на нелегальные же АЗС, а затем продавалась клиентам автозаправок.

«Левое» топливо не соответствовало требованиям ГОСТ и, подчеркнули в СКР, «его применение может вызвать причинение вреда здоровью граждан (потребителей), имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, здоровью животных и растений, а АЗС не отвечают требованиям норм пожарной безопасности, что может повлечь возникновение пожара и привести к угрозе жизни и здоровью людей».

В рамках уголовного дела следователи и полицейские провели около 15 обысков по месту жительства подозреваемых, на самих АЗС, изъято само топливо, документы. Допрашиваются свидетели, также назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Подозреваемые задержаны, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.