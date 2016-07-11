Калуга, 11 июля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В Калужской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 66-летнего местного жителя. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

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Как сообщила 11 июля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Тарусского района Калужской области Оксана Петрова, в суде установлено, что в декабре 2015 года пожилой мужчина сообщил о якобы готовящемся взрыве в Тарусской средней школе № 1 им. М.Г. Ефремова» и в Тарусском доме-интернате для престарелых и инвалидов, разослав с личного сотового телефона руководителям учреждений смс-сообщения, содержащие заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.