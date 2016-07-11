Ярославль, 11 июля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Ярославские казаки помогут полицейским патрулировать Волжскую набережную. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском отдельном казачьем обществе Центрального казачьего войска.

фото со страницы «Ярославское казачество» в Вконтакте Ярославские козаки

«Пока маршрут только по набережной. Это совместные патрули казаков и представителей полиции. Еще у нас ходят дружины в Рыбинске и Переславле. Сейчас в Ярославле небольшие патрули — 1 полицейский и 2 казака. Поясню, что милиция это бесплатная народная дружина, а полиция тоже самое, только за деньги. Почему ей и вернули название — полиция. Наши мероприятия не оплачиваются. Разница в том, что у полицейского есть возможность применения спецсредств и оружия, а у нас нет, казаки на сегодняшний день выполняют вспомогательную функцию, как народные дружинники, по закону о ДНД. Перед выходом все проходят инструктаж, а чтобы попасть в патруль необходимо предоставить все справки из нарко-психодиспансеров. Форма у казаков согласно госреестра с красными лампасами и двумя нашивками: госреестра и Центрального казачьего войска», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Ярославского отдельного казачьего общества Сергей Розов.

Отметим, что Ярославская область участвует в Федеральной целевой программе развития казачества, ее финансирование на 2015−2017 годы заложено 2,8 млн рублей. На эти деньги в числе прочего пошито 50 комплектов казачьей формы, идет создание своего сайта.