Киев, 11 июля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Бывшая украинская военнослужащая, а ныне народный депутат Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко на своей страничке в Facebook поделилась своими наблюдениями с заседания комиссии Украина-НАТО в Варшаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

«Со слов ведущих мировых политиков сложилось впечатление, что война (…) закончится уже в этом году, — написала Савченко. — Будем верить и действовать».

Бывшая украинская военнослужащая на своей странице в соцсети также выложила фото, на котором президент Польши Анджей Дуда целует ей руку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская военнослужащая Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам колонии за пособничество в убийстве двух российских журналистов. Женщина должна была в настоящее время находиться в одной из российских колоний, но была помилована указом президента России Владимира Путина.

Вернувшись на Украину, Савченко оказалась в центре внимания общественности и СМИ. 31 мая она дебютировала в парламенте Украины, произнеся речь о погибших в Донбассе украинских военных, которую депутат завершила исполнением гимна страны.