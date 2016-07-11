Пермь, 11 июля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. На состоявшей в Перми конференции регионального отделения «Справедливой России» в качестве лидеров партсписка по выборам в Законодательное собрание Пермского края выдвинуты ректор ПГГПУ Андрей Колесников, автор проекта «Реальное ЖКХ» Илья Шулькин и лидер прикамского отделения СР Дарья Эйсфельд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого отделения партии.

ap22.ru Флаг «Справедливой России»

Отметим, что все трое являются действующими депутатами Заксобрания. Примечательно, что первые двое из списка в 2011 году избирались по спискам «Единой России» и по-прежнему входят во фракцию партии большинства.

Также в список кандидатов «Справедливой России» в региональный парламент попали бывший первый заместитель прокурора Пермского края Николай Герк, ученый Владимир Аликин, вице-спикер Пермской гордумы, бывший сити-менеджер краевой столицы Аркадий Кац, избиравшийся от ЛДПР депутат гордумы Павел Ширев, социолог Олег Лысенко и предприниматель, оказывающий услуги в сфере перевозки пассажиров, Олег Боровик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный партийный список эсеров по выборам в Госдуму в Пермском крае, возглавил «варяг» — гендиректор компании «Каротекс холдинг Лимитед» Артур Пахомов из Санкт-Петербурга. Определенные шансы на прохождение в Госдуму имеет оказавшийся вторым в списке действующий депутат Госдумы и бывший руководитель регионального отделения партии Оганес Оганян. Третьим стал действующий депутат Заксобрания Прикамья от «Единой России» Илья Шулькин, а его коллега и лидер регионального отделения эсеров Дарья Эйсфельд — лишь четвертая. Также в список вошли местный активист эсеров Владимир Аликин и молодой кандидат экономических наук Ксения Доможирова.

Несмотря на присутствие в списках бывших членов других партий, во время выступления на конференции Дарья Эйсфельд заявила: «Мы собрали превосходную команду лидеров-единомышленников, которые хотят и могут добиться справедливости по отношению к избирателям. Мы с вами находимся на рубеже, после преодоления которого можем стать свидетелями исторического момента — партией власти в Пермском крае способна стать «Справедливая Россия».

Напомним, 18 сентября 2016 года, в единый день голосования пермякам предстоит выбрать депутатов Государственной думы по партийным спискам и четырем одномандатным округам. Кроме этого, будут избираться депутаты Законодательного собрания Пермского края: 30 человек по одномандатным округам и 30 — по партийным спискам. В 26 муниципальных образованиях, включая города Пермь, Соликамск, Чусовой и Кудымкар, и сельских поселениях тоже будут выбирать местных депутатов. Общее количество избирателей Пермского края по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2 млн 78 тыс. 332 человека.