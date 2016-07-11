Абакан, 11 июля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. На степном участке заповедника «Хакасский» возникло возгорание в результате разряда шаровой молнии.

zapovednik-khakassky.ru Последствия пожара в заповеднике «Хакасский»

В заповеднике ИА REGNUM сообщили, что пожаром была охвачена степная территория участка «Озеро Белё» площадью около 8 га. По словам очевидцев, возгорание возникло в минувшую пятницу, 8 июля, из-за разряда шаровой молнии.

Госинспекторам Ширинской группы удалось ликвидировать пожар в течение двух часов. На сегодняшний день он полностью потушен. В ближайшее время сотрудники научного отдела заповедника проведут на месте пожара все необходимые работы по оценке ущерба, нанесенного растительному сообществу.

В целом, по словам специалистов заповедника, «благодаря активной работе с населением всех министерств и служб ЧС весна 2016 года в плане пожаров в Хакасии выдалась весьма спокойной».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2015 года в Хакасии лесные пожары, перекинувшись на населенные пункты, оставили без жилья 6,5 тыс. человек. 32 человека погибли, за медицинской помощью обратились около 1,5 тыс. пострадавших. Региону был нанесен огромный ущерб. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.