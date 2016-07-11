Москва, 11 июля, 2016, 14:37 — ИА Регнум.



Janne Hellsten Газовая печь

Намерение ФАС либерализовать цены на газ отражает развернувшийся процесс передела рынка в пользу «Газпрома». Об этом 11 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя планы Федеральной антимонопольной службы запустить в 2017 году пилотный проект либерализации цен на газ в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

«Теперь «Газпром» может получить возможность устанавливать скидки на газ. По оценкам экспертов, оптовая цена в этих трех регионах упадет на 5−10%. На первый взгляд, для потребителей это благо. Однако независимые производители — НОВАТЭК и «Роснефть» — справедливо указывают, что это завуалированная форма усиления монополии «Газпрома», — заявил Дзарасов.

Сейчас для «Газпрома» устанавливается нижняя и верхняя граница оптовой цены как для населения, так и для предприятий, напомнил экономист. «Так называемые независимые производители — НОВАТЭК и «Роснефть» — этой границы не имеют, что позволяет им делать скидки в этих регионах и потеснить здесь «Газпром», — продолжил он.

При этом отличие указанных трех регионов состоит в том, что там добывается 85% всего газа в нашей стране, напомнил Дзарасов. «Поскольку потребители здесь максимально близки к источникам добычи, транспортные издержки невысоки, и это дает высокую прибыль», — отметил он.

Ключевая проблема здесь, однако, заключается в том, что «Газпром» имеет монопольный доступ к газотранспортной системе, а также к трубопроводному экспорту, подчеркнул эксперт: «Эта сторона осталась за пределами проекта пилотного проекта. Независимые производители ни к первому, ни ко второму доступа не получают. Естественно, таким образом с «Газпрома» фактически ослабляют регулирование, и вся эта инициатива не более чем хитрый способ под прикрытием рыночной конкуренции обеспечить усиление одного гиганта».

В результате, хотя в «этих трех регионах цена на газ упадет, но компании, выступающие конкурентами «Газпрому», постараются компенсировать снижение прибыли в других регионах», — считает экономист.

«В связи с экономическим спадом у нас потребление газа не растет. Поэтому происходит передел рынка, обостряется конкурентная борьба. В долгосрочном периоде для потребителей страны в целом усиление монопольных позиций «Газпрома» при ослаблении его регулирование будет негативным фактором», — пояснил Дзарасов.

По словам экономиста, в перспективе подобная либерализация создает большие угрозы в том числе и для политики импортозамещения: «В результате падения рубля создаются дополнительные стимулы для экспорта, и экспортеры начинают подтягивать внутренние цены к мировым, подрывая положение тех самых производителей, от которых мы ждем импортозамещения. При таких ценах на газ, электричество, горюче-смазочные материалы, оборудование и технику и ставке процента воспользоваться открывшимися возможностями затруднительно».

Альтернативой сложившемуся положению дел могло бы выступить регулирование на продукцию естественных монополий в рамках индикативного планирования, когда «главным фактором для определения прибыли естественных монополистов должны считаться инвестиционные проекты, которые они будут осуществлять, при этом общая величина цен должна увязываться с доходами населения и издержками обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, чтобы создавать условия для накопления капитала в этих секторах производства», — заключил Дзарасов.

11 июля «КоммерсантЪ» сообщил о том, что уже в 2017 году в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО может стартовать пилотный проект по либерализации цен на газ для промышленности. Изменение регулирования цен в этой отрасли стало одной из центральных тем во время недавней встречи руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, говорят источники газеты.

Согласно предложению ФАС, монополия получит право давать скидки на газ, что сейчас могут делать только независимые производители. Инициатива уже вызвала недовольство НОВАТЭКа и «Роснефти», поскольку «Газпром» может в таком случае получить позицию монополиста в регионе.

Между тем глава управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин заявил изданию, что ведомство готовит поправки к нормативной базе, в том числе к постановлению правительства о госрегулировании цен на газ, и в этом вопросе будет полностью открыто для диалога с независимыми производителями газа. Пилотный проект должен открыть дорогу для постепенной либерализации цен на газ на всем российском рынке, подчеркнул чиновник.