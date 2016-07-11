Варшава, 11 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Президент правящей партии Польши «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский возложил в Варшаве сегодня, 11 июля, цветы к памятнику жертв Волынской резни. 11 июля — это день, когда поляки вспоминают своих предков, убитых украинскими националистами в ходе Второй мировой войны.

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Во время короткой речи, передает Onet. pl, Качиньский напомнил о жестокости, которая сопровождала Волынскую резню. «Мы никогда не сможем забыть то преступление против поляков и то, что оно было проигнорировано. Это был геноцид, и я хочу подчеркнуть это, — сказал президент PiS во время выступления. — Жизни многих поляков были отданы в жертву. Мы помним их и отдаем им должное».

Качиньский также напомнил, что Сенат Польши принял резолюцию о Волынской резне. По его словам, подобный акт будет принят и Сеймом. Напомним, что 7 июля этого года верхняя палата польского парламента одобрила постановление, которое признает 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА (Организацией украинских националистов — Украинской повстанческой армии) против жителей II Польской Республики.

Массовые преступления, совершенные в 1943—1944 годах ОУН и УПА против польского населения на Волыни и в Восточной Галиции в Польше называют Волынской резней. Кульминацией массовых убийств стало Кровавое воскресенье, 11 июля 1943 года, когда националисты при поддержке местного украинского населения напали на 150 польских деревень. В результате проведенного геноцида пострадало не менее 100 тысяч поляков, в основном женщины, старики и дети. По другим оценкам, было убито около 200 тысяч человек.