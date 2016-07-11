Пермь, 11 июля, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В Пермском крае на внеочередной конференции регионального отделения «Единой России» утвержден список кандидатов, которых партия выдвинет на предстоящие выборы депутатов Законодательного собрания. По результатам тайного голосования возглавил список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края по единому краевому избирательному округу губернатор Виктор Басаргин, на втором месте — декан экономического факультета ПГНИУ, профессор Татьяна Миролюбова, на третьем — офицер запаса, экс-командир пермского СОБРа, Герой России Сергей Яшкин. Кроме того, утверждены «тройки» по региональным группам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого отделения партии.

er.ru Праймериз «Единой России»

На мандаты депутатов Заксобрания кандидаты от «Единой России» будут претендовать во всех 30 округах. По спискам за победу будут бороться 104 представителя партии.

Ранее секретарь пермского отделения партии Николай Демкин заявлял, что представлять «Единую Россию» на выборах в сентябре будут победители праймериз.

Однако партсписок по округам №21 и №27 возглавили кандидаты, которые проиграли праймериз по другим округам. Так, по округу №27 победителем предварительного голосования стал бывший председатель молодежного парламента Пермского края Вячеслав Бурков. В списке партии по этому округу первое место получила Надежда Лядова, которая участвовала в праймериз округе №4 и проиграла.

По округу № 21 (город Кунгур) в праймериз победу одержал депутат Заксобрания Сергей Клепцин, а возглавляет утвержденную региональную группу на выборах Елена Гилязова, которая не отмечена в числе победителей предварительного голосования (проиграла Буркову по округу № 27). Примечательно, что в партсписке Клепцина нет. На конференции коллеги утвердили его кандидатуру в качестве одномандатника по округу № 21.

Как сообщает портал «В курсе.ру», Вячеслав Бурков направлял федеральному руководству партии заявление о неправомерности этих действий: «На сегодняшний день, к сожалению, никакого официального ответа на мое заявление федеральному руководству партии не получено. Со слов коллег на конференции я узнал, что моя жалоба осталась без удовлетворения. Но так ли это на самом деле, я узнаю лишь, получив официальный письменный ответ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожая ситуация разворачивалась в Прикамье при утверждении победителей праймериз по округам на выборах в Заксобрание. Своим решением от 20 июня президиум генсовета «Единой России» отменил решение регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования о признании итогов этого голосования по одномандатным округам №22 и №29 недействительными.

Председателя пермского союза журналистов Игоря Лобанова и лидера фракции «Единая Россия» в молодежном парламенте Пермского края Сергея Занина восстановили в качестве победителей праймериз.

Напомним, что 18 сентября пермякам предстоят не только выборы депутатов Госдумы, но и Законодательного собрания. В его новом составе 30 депутатских мест займут одномандатники, а 30 — списочники.