Черкесск, 11 июля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии установлено количество избирателей, которые обладают избирательными правами на 1 июля 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе региональной избирательной комиссии, их число, по данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», составило 306 254 человек.

Питер Брейгель Старший. Перепись в Вифлееме. 1566

Именно столько жителей региона смогут прийти на выборы депутатов в Госдуму РФ седьмого созыва, которые состоятся в единый день голосования 18 сентября. В соответствии с утвержденным календарным планом в настоящее время идет процесс выдвижения кандидатов по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу №16. Ранее были утверждены партийные списки «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ на выборы в Госдуму.

В связи с совмещением дня голосования по выборам депутатов Государственной Думы РФ и выборам депутатов представительных органов муниципальных образований КЧР в шести районах республики, на заседании избирательной комиссии 8 июля была утверждена единая форма для формирования списков избирателей.

Кроме того, на заседании избиркома было разрешено кандидатам в депутаты Госдумы А. Тоторкулову, А. Касаеву и А. Узденову открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также зарегистрировали уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата Алия Тоторкулова — Аминат Кубанову.

Напомним, в текущем году в Карачаево-Черкесии предстоят также выборы нового главы республики. Согласно республиканскому закону нового руководителя региона будут выбирать депутаты парламента КЧР из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.