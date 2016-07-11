Ярославль, 11 июля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. 9 июля, в День города, в Угличе Ярославской области состоялся торжественный запуск инновационной линии по производству ленты капельного полива на ООО «Угличский завод полимеров». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, эта технология позволяет повысить урожайность минимум на 40%.

Лента капельного полива

Мощность линии — до 250 метров в минуту. Как отметил генеральный директор Угличского завода полимеров Николай Сорокин, для России инновационная линия уникальна, а в мире насчитывается всего около пяти подобных производств.

Также в этот день на заводе дан символический старт строительству цеха по производству систем ирригации. В основание будущего цеха гости церемонии торжественно заложили первый камень и «капсулу времени» с образцами продукции.

«В день рождения Углича, отмечающего 1079-летие, ему преподнесен прекрасный подарок — расширение производства значимого для города предприятия. Каждое подобное событие — еще один шаг к увеличению экономической мощи нашего региона, созданию дополнительных рабочих мест, закреплению на родной земле выпускников ярославских учебных заведений. И, конечно, к реализации программ импортозамещения», — сказал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

«Угличский завод полимеров» в правительстве Ярославской области называют одним из наиболее успешных и прогрессивных предприятий региона, хотя он работает всего 10 лет. Завод является единственным в России производителем шлангов для стиральных и посудомоечных машин марок «Indesit», «LG», «Samsung», «Beko», «Candy», «Electrolux», «Атлант» (Беларусь) под торговой маркой TUBOFLEX.

В 2011 году компания первой в России освоила производство ленты капельного полива из отечественного сырья, которая прошла успешные испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте систем орошения «Радуга», в хозяйствах Волгоградской и Астраханской областей, а в 2014 году признана лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». В настоящее время действуют уже три линии по производству ленты капельного полива. Продукция компании востребована в России, Франции, Киргизии, республике Беларусь.