Москва, 11 июля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации (РФ) не получали от Вашингтона уведомлений о желании президента США Барака Обамы продлить срок действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

«Нам (руководству РФ) ничего не известно об этом», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что за несколько месяцев до ухода с поста президента США Барак Обама планирует предложить руководству России продлить еще на 5 лет действие договора СНВ-3, в котором говорится о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, в апреле 2010 года в Праге между лидерами РФ и США был подписан договор об СНВ. По условиям договора Москва и Вашингтон должны сократить и ограничить число стратегических наступательных вооружений.

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