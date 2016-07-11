Екатеринбург, 11 июля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Для борьбы с угрозами в интернет-сфере необходимо сотрудничество всех государств в рамках площадок ООН. Об этом 11 июля на выставке «Иннопром-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, развитие технологий идёт параллельно с расширением практики нанесения ущерба конкурентам при помощи промышленного шпионажа, а также с террористической деятельностью.

«Коммуникационная открытость в этом смысле не должна означать беспомощности перед современными угрозами. И здесь мы как раз должны находить ответ совместно. В этом я вижу цель работы государств, отдельных правительств на различных площадках, в том числе на таких универсальных площадках, как, например, Международный союз электросвязи, Организация Объединенных Наций», — сказал Медведев.

По его словам, риски для всех систем безопасности только увеличиваются: «Когда, например, можно, как известно, дистанционно взять под контроль деятельность той или иной технологической структуры, парализовать работу критической инфраструктуры, заводов, электростанций, транспорта».

Напомним, индустриальный интернет — главная тема седьмой международной промышленной выставки «Иннопром», которая сегодня, 11 июля, начала работу в Екатеринбурге.