Симферополь, 11 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень поставил перед своими подчинёнными задачу поднять работу архитекторов на новый уровень, добиться их реального влияния на городскую среду, увеличить их полномочия и добиться того, чтобы молодые профессионалы «могли принимать непосредственное участие в развитии городов, где проживают». Об этом на форуме «Таврида на Бакальской косе в Крыму» заявил молодым архитекторам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума.

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«Сегодня стоит задача по поиску и внедрению реально работающего механизма взаимодействия, который позволил бы молодым професионалам — участникам «Тавриды» и аналогичных площадок регионального уровня — доносить свои идеи до ответственных людей и реализовывать лучшие проекты на благо общества и городской среды», — сказал Чибис.

В пресс-службе форума также сообщили, что заместитель министра предложил после завершения второй смены «Тавриды» провести встречу лучших участников площадки с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем и ведущими представителями «профильного сообщества», где будут закреплены «достигнутые на площадке договорённости» и зафиксированы «полученные в ходе работы «Тавриды» идеи для их дальнейшей реализации».

«Министерство постарается привлечь вас к работе ответственных за градостроительную политику органов власти, чтобы ваши эффективные идеи и проекты уже сегодня могли служить на благо жителей нашей страны», — пообещал Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Крыму начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида», участниками которого станут порядка 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. 9 июля на форуме началась вторая смена — «Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры».

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