Ставрополь, 11 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Побег». реж Бобби Рот, Кевин Хукс, Дуайт Х. Литтл. 2005. США Тюрьма

В Ставропольском крае сотрудник тюрьмы попал под уголовную статью после побега заключенного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Инспектор отдела безопасности исправительной колонии Ставрополья проявил преступную халатность, считает следствие.

6 апреля 2016 года сотрудник тюрьмы не совершал обход заключенных, выполнявших оплачиваемые работы. В результате один из заключённых сбежал и совершил новое преступление.

По данным следствия, мужчина, попавший в тюрьму за кражу, пришел в квартиру своей 32-летней гражданской жены и поссорился с ней. Он схватил нож и ранил женщину шесть раз. От полученных ран она умерла.

После этого полиция нашла беглеца и вернула его в тюрьму. Известно, что ранее он уже был судим по восьми статьям уголовного кодекса.