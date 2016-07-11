В Ставрополе сотрудник тюрьмы ответит за побег заключенного
Ставрополь, 11 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае сотрудник тюрьмы попал под уголовную статью после побега заключенного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Инспектор отдела безопасности исправительной колонии Ставрополья проявил преступную халатность, считает следствие.
6 апреля 2016 года сотрудник тюрьмы не совершал обход заключенных, выполнявших оплачиваемые работы. В результате один из заключённых сбежал и совершил новое преступление.
По данным следствия, мужчина, попавший в тюрьму за кражу, пришел в квартиру своей 32-летней гражданской жены и поссорился с ней. Он схватил нож и ранил женщину шесть раз. От полученных ран она умерла.
После этого полиция нашла беглеца и вернула его в тюрьму. Известно, что ранее он уже был судим по восьми статьям уголовного кодекса.