Иваново, 11 июля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Более 434 млн рублей получит Ивановская область от Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья. 8 июля правление фонда одобрило заявку региона на предоставление финансовой поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фонда.

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Региону будет предоставлено фондом 434,53 млн рублей, в порядке софинансирования Ивановская область добавит 118,59 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение в новые квартиры 1 087 граждан из 69 аварийных домов, расположенных на территории на территории шести муниципальных образований.

Отметим, что весной этого года финансирование Ивановской области Фондом содействия реформированию ЖКХ было приостановлено в связи с выявленными нарушениями — в годовом отчете Ивановской области за 2015 год достижение целевого показателя по расселяемой площади составило 12,93 тыс. кв. метров из запланированных 25,83 тыс. кв. метров.

Тогда ИА REGNUM в правительстве заявили, что планируют оперативно устранить выявленные нарушения и рассчитывают на скорейшее восстановление финансирования.

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В 2008—2015 годах Ивановской области для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 5,47 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 1,61 млрд рублей. Эти средства были направлены на проведение капитального ремонта 2 281 многоквартирных домов и улучшение условий проживания 220 тыс. 202 человек, а также на переселение из аварийного жилья 5 тыс. 546 граждан.