Москва, 11 июля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Мосгордума может оперативно в июле принять закон об отмене предоплаты за эвакуацию автомобилей и о скидке на эту обеспечительную меру. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). «Видимо в среду состоится обсуждение в Мосгордуме, и закон будет принят в максимально короткие сроки», — рассчитывает парламентарий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуация автомобиля

Законопроект в Мосгордуму внес мэр Москвы Сергей Собянин после принятия федерального закона об отмене предоплаты за эвакуацию ТС. При этом федеральный закон об отмене предоплаты стоимости эвакуации вступает в силу с 1 сентября 2016 года. «Москва готова в экстренном порядке рассмотреть свой городской законопроект, и он начнет работать уже возможно с июля, а не с 1 сентября», — пояснил парламентарий.

«Ты приезжаешь, забираешь машину без предоплаты, а если хочешь получить скидку — оплачиваешь сразу за минусом скидки», — говорит Лысаков.

При этом, по его словам, дисконт составит 25%. «Я посетовал, что лучше 50%», — отметил депутат.

Таким образом, у проштрафившихся водителей будет выбор. «Хочешь, плати минус 25 и забирай уже оплаченную машину, не хочешь платить — забирай бесплатно, как записано в федеральном законе, но потом ты тогда не получишь скидку соответственно», — заключил парламентарий.