Майкоп, 11 июля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Адыгее автошколы не всегда качественно готовят новоиспеченных водителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры 11 июля, многочисленные нарушения требований федерального законодательства при осуществлении подготовки кандидатов в водители транспортных средств были выявлены в ходе надзорной проверки.

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Так, в 16 автошколах нарушался порядок организации оказания образовательных услуг. Половина из них — восемь автошкол — расположена в Майкопе, остальные в Гиагинском, в Кошехабльском, Красногвардейском, Майкопском, Тахтамукайском и Теучежском районах. В трех организациях в Майкопе, аулах Тахтамукай и Кошехабль отсутствовали условия для охраны здоровья обучающихся и документы, подтверждающие наличие в штате педагогических работников. В восьми автошколах работали преподаватели без соответствующего образования и квалификации, кроме того школы не были оснащены необходимым комплектом тренажеров.

Из-за несоблюдения закона со стороны руководства ООО «Мос-Юнич» — автошколы, которая работала в поселке Энем Тахтамукайского района, придется теперь страдать рядовым гражданам. Как выяснилось, с декабря 2015 года по февраль текущего обучение в этой школе проводилось без наличия обязательного заключения республиканского УГИБДД о соответствии материально-технической базы, в том числе автодрома, действующим стандартам. За этот период свидетельство об обучении по категории «В» получили восемь человек, которые в настоящее время прокуратура требует признать недействительными.

«Вскрыты и другие нарушения образовательного процесса. В ряде автошкол нарушения допускались при оформлении личных дел сотрудников. В частности, не проводились проверки на наличие судимости, не обеспечивалось полное раскрытие информации о деятельности учреждения в сети Интернет», — добавили в надзорном ведомстве.

Теперь руководителям автошкол предстоит устранить выявленные нарушения. К дисциплинарной ответственности уже привлечены 20 должностных лиц. А ООО «Мос-Юнич» за нарушение лицензионных требований оштрафовано на 150 тыс. рублей.

Добавим, что в прокуратуре отметили снижение качества обучения водителей, что подтверждается результатами сдачи экзаменов в подразделениях Госавтоинспекции. Так, согласно данным УГИБДД по Республике Адыгея, в 2015 году квалификационные экзамены с первого раза сдали только 4,5% от числа обучающихся.

Добавим, что в прошлом году на дорогах республики из-за невыполнения элементарных требований правил дорожного движения начинающие водители стали виновниками 24 ДТП.